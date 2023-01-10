Экономист Колташов: ситуация на рынке нефти для Запада и России сложится по-разному

Для Европы 2023 год станет трудным в контексте топлива на фоне ввода лимита цен на российское чёрное золото, заявил экономист Василий Колташов. Тогда как Россия сумела застраховать себя от регрессии стоимости нефти.

По словам аналитика, такого результата удастся добиться за счёт взаимодействия Пекина и Москвы на топливном рынке и снижения запасов чёрного золота в хранилищах США.

"Мы должны быть готовы к тому, что мировые цены на нефть если и не повысятся сильно, то и не будут падать. А это подстраховывает российскую экономику, по всей видимости, на весь 2023 год. Если только не вмешаются какие-то новые суровые факторы", — пояснил эксперт iReactor.

Китаю выгодно сотрудничество с Россией на фоне оптимальных цен на чёрное золото, что позволит экономике страны смягчить влияние западных и европейских санкций в контексте потолка цен.

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