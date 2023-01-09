Эксперт Миронюк: вскоре курс доллара может опуститься ниже 70 рублей

Финансист Евгений Миронюк допустил укрепление рубля к доллару перед началом закупок Центральным банком РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, до этого момента рубль должен сформировать волатильный диапазон.

"Возможно как укрепление ниже 70 рублей за доллар, так и тестирование локального максимума пары USD/RUВ — 72,91 рубля за доллар", — указал Миронюк.

Кроме того, он отметил, что конкретная дата валютных закупок ещё уточняется. По словам специалиста, Центробанк может приступить к этой процедуре в феврале. Кроме того, финансист подчеркнул: в начале 2023 года ожидаются сильные колебания курса рубля по отношению к национальным валютам США, Китая и Евросоюза.

Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что курс доллара вряд ли превысит отметку в 80 рублей.