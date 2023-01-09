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Глава ведущей компании ВПК Франции признал проблемы из-за санкций против России

Экономика

Исполнительный директор французской компании Dassault Aviation Эрик Трапье признал, что антироссийские санкции негативно влияют на европейскую промышленность.

Глава ведущей компании ВПК Франции признал проблемы из-за санкций против России

Dassault Aviation является одной из ведущих компаний военно-промышленного комплекса Франции, производит военную авиационную технику и электронику.

По словам Трапье, после того, как Евросоюз ввёл антироссийские санкции, возникли проблемы в цепочке поставок некоторых материалов и энергоресурсов, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, глава Dassault Aviation отказался публично осудить санкции, отметив, что это политическое решение руководства Франции. Впрочем, было бы странно полагать, что руководитель компании ВПК может осудить действия властей страны.

По мнению Эрика Трапье, отсутствие российского газа создаёт проблемы не только в Германии, но и в других странах. При этом он отметил, что американская промышленность таких проблем не испытывает.

"Существуют опасения по поводу роста цен на энергию, которые тяжело сказываются на наших предприятиях преимущественно в Европе, в то время как компании в США не испытывают проблем с доступом к газу", — отметил он.

Стоит заметить, что во Франции на самом высоком уровне — вплоть до президента страны Эммануэля Макрона — неоднократно выражали недовольство тем фактом, что для американских компаний стоимость природного газа в несколько раз ниже, чем для европейских.

В ответ в Вашингтоне только разводили руками и заявляли, что не могут вмешиваться в ценообразование. И советовали европейским покупателям заключать контракты напрямую с поставщиками газа из США.

Стоит ещё отметить, что глава Dassault Aviation выразил сожаление по поводу политики властей Франции по поддержке малого бизнеса и слабых компаний. По словам Трапье, правительство должно больше внимания уделять компаниям, способным на инновации и создание рабочих мест.

То есть очевидно, что представители французского военно-промышленного комплекса не очень-то довольны действиями властей страны.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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