Новак: доля ExxonMobil в проекте "Сахалин-1" пока не нашла нового владельца

Новый владелец доли американской ExxonMobil в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" ещё не нашёлся, следует из заявления вице-премьера РФ Александра Новака.

Как сообщает oilcapital.ru, претенденты на эту долю должны соответствовать определённым критериям, которые планируется обозначить в специальном указе. Новак отметил, что им предстоит подать заявку.

Отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли уже сегодня кандидаты на долю ExxonMobil, вице-премьер подчеркнул: "Сейчас невозможно сказать".

Осенью российский лидер Владимир Путин поручил правительству заняться созданием нового оператора "Сахалин-1". Руководитель государства добавил, что к нему должны перейти все права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Иностранным участникам позволят сохранить свои доли на этом рынке.