Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NDP: ВСУ ждут захода войск ВС Польши на территорию Украины весной 2023 года
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Гагин призвал воссоздать в РФ контрразведку "Смерш", утверждённую Сталиным
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации
Подоляк заявил о криминальном разгуле в России через несколько лет
Российский разведчик заявил, что польские наёмники на Украине применяют "особую" тактику
Автор TAC Карпентер назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского
Спецслужбы ЛНР выявили лагерь "Лесная сказка", где обучали диверсантов ВСУ
ISW: российские войска наступают в районе Артёмовска и контратакуют у Сватово

Аналитик Тимонин: стоимость газа в ЕС начнёт падать не раньше 2026 года

Экономика

Стоимость газа будет планомерно снижаться на европейском рынке только после ввода дополнительных мощностей крупных заводов по переработке СПГ, заявил консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

Аналитик Тимонин: стоимость газа в ЕС начнёт падать не раньше 2026 года

Как подчеркнул аналитик, запуск на полную мощность активов произойдёт не ранее 2026 года.

"Существенное сокращение цен голубого топлива возможно только в случае формирования избытка предложения на мировом рынке СПГ. С учётом ожидаемого роста спроса на данный продукт на европейском и азиатском рыках сложиться подобная ситуация может не ранее 2026 года", — пояснил Тимонин РИА Новости.

Как пояснил эксперт, сейчас на стадии строительства находятся сразу несколько заводов по производству сжиженного газа:

  • катарской компании Qatargas,
  • североамериканских Plaquemines и LNG Canada,
  • российского "Арктик СПГ 2".

Правда, сможет ли российский завод работать на поставки СПГ в ЕС в условиях эмбарго, эксперт не уточнил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.

RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США
Ходаковский заявил об изменении режима службы ВС РФ после обстрела ПТУ в Макеевке
Ходаковский заявил об изменении режима службы ВС РФ после обстрела ПТУ в Макеевке
Актёр Сослан Фидаров ответил Смольянинову: "Я живой, а тебя на поле боя никогда не будет"
Армия РФ применила против ВСУ самый мощный самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан"
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
IT-эксперты: после новогодних каникул россияне могут остаться без iPhone и Android
Журналист из США признался, что испытывает ужас, сравнивая победительниц конкурсов красоты Штатов и России
МО РФ: спецслужбы Украины подготовили в Харьковской области антироссийскую провокацию
МО РФ: спецслужбы Украины подготовили в Харьковской области антироссийскую провокацию
Последние материалы
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Гагин призвал воссоздать в РФ контрразведку "Смерш", утверждённую Сталиным
Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации
Подоляк заявил о криминальном разгуле в России через несколько лет
Большие кроссоверы с маленькими двигателями: Volvo XC90, Audi Q7, Wrangler и Range Rover Sport P400E
Российский разведчик заявил, что польские наёмники на Украине применяют "особую" тактику
Автор TAC Карпентер назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского
Аналитик Тимонин: стоимость газа в ЕС начнёт падать не раньше 2026 года
Спецслужбы ЛНР выявили лагерь "Лесная сказка", где обучали диверсантов ВСУ
ISW: российские войска наступают в районе Артёмовска и контратакуют у Сватово
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников