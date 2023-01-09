Аналитик Тимонин: стоимость газа в ЕС начнёт падать не раньше 2026 года

Стоимость газа будет планомерно снижаться на европейском рынке только после ввода дополнительных мощностей крупных заводов по переработке СПГ, заявил консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

Как подчеркнул аналитик, запуск на полную мощность активов произойдёт не ранее 2026 года.

"Существенное сокращение цен голубого топлива возможно только в случае формирования избытка предложения на мировом рынке СПГ. С учётом ожидаемого роста спроса на данный продукт на европейском и азиатском рыках сложиться подобная ситуация может не ранее 2026 года", — пояснил Тимонин РИА Новости.

Как пояснил эксперт, сейчас на стадии строительства находятся сразу несколько заводов по производству сжиженного газа:

катарской компании Qatargas,

североамериканских Plaquemines и LNG Canada,

российского "Арктик СПГ 2".

Правда, сможет ли российский завод работать на поставки СПГ в ЕС в условиях эмбарго, эксперт не уточнил.

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