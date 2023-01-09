Депутат ЕП Мариани: в ЕС боятся начинать разговор о газе РФ из-за давления США и шантажа Зеленского

Разговор о поставках российского газа в Европу могут возобновить в течение нескольких месяцев, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По его словам, пока политические лидеры ЕС опасаются давления со стороны США и шантажа президента Украины Владимира Зеленского.

Как подчеркнул евродепутат, к тому же зима в Европе пока идёт "мягко" и перебоев в потребительском секторе не замечено.

"Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, — пояснил Мариани в беседе с "Известиями". — Однако европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе".

Как подчеркнул европарламентарий, тем не менее, стоимость сжиженного природного газа высока, что сильно бьёт по экономике Евросоюза, а групповые закупки, как показала практика, "похоже, не работают".

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