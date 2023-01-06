Казахстан не смог наладить экспорт нефти в обход России

Казахстану не удалось найти альтернативные пути экспорта нефти в обход российской стороны, заявили аналитики. По их данным, у Астаны есть три варианта поставок чёрного золота, но они требуют дипломатических решений.

Кроме прочего, на альтернативные пути требуются огромные затраты.

"На поиск альтернативы нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум. — Прим. ред.) потребуются многие годы и многомиллиардные вложения. Это слишком долго и дорого", — пишут "Известия".

"Обходными" странами для Астаны могли бы стать Китай, Иран и Азербайджан, но есть аспекты. Касательно КНР, Пекин закупает нефть у России по хорошей скидке. Иран же, вероятно, может стать альтернативой, но тогда придётся принимать дипломатическое решение по вопросу прорыва в "ядерной сделке". Экспорт через Азербайджан требует немалых вложений.

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