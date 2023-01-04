The Hill: США терпят фиаско, у России есть способы обхода санкций

США и их союзники ввели ограничения на поставки микроэлектроники в Россию. Вернее сказать, это даже не ограничения, а полный запрет. Однако Россия по-прежнему имеет возможность делать закупки в разных странах мира. И США не в силах этому помешать, отмечает издание The Hill.

Россия продолжает покупать на мировом рынке то, что ей нужно, включая микроэлектронику. Доступ к таким "чувствительным товарам" США особенно старались ограничить, но потерпели фиаско, говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

В статье американского издания отмечается, что в экспортном контроле западных стран оказалось слишком много пробелов. Россия просто создает новые цепочки поставок и импортирует необходимые ей вещи.

При этом The Hill подчёркивает, что западные страны и дальше будут пытаться отладить систему ограничений. Планируется задействовать различные технологии, например искусственный интеллект, чтобы западные спецслужбы могли отслеживать цепочки поставок.

Проблема в том, что ни в США, ни в союзных Вашингтону странах в создание подобных инструментов не инвестируется достаточного количества денег, говорится в статье американского издания.

Отметим, ранее американские и европейские чиновники неоднократно утверждали, что прекращение поставок микроэлектроники создало России серьёзные проблемы (да-да, пресловутые "микросхемы из холодильников и стиральных машин"). Однако судя по статье в The Hill, в реальности дела обстоят несколько не так, как в заявлениях чиновников.

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