Учёный РАН: России надо менять либеральную модель экономики

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин считает, что в России надо менять либеральную модель экономики. По его мнению, большинство сегодняшних проблем — её прямой результат.

"Надо менять либеральную модель экономики, которая, и теперь это очевидно, не оправдала себя. Ведь большинство сегодняшних проблем — её прямой результат. Пора понять: рынок сам по себе не способен решать задачи, стоящие перед государством", — сказал Бахтизин РИА "Новости".

На смену рыночной модели экономики должно прийти индикативное планирование, считает учёный. По его мнению, эта модель прекрасно реализуется в Китае.

По словам Альберта Бахтизина, в России следует вводить стратегическое планирование с чётким целеполаганием и системой общественно значимых индикаторов, рассчитывая, когда и что конкретно должно быть произведено и что для этого требуется.

По мнению директора института РАН, реализовывать такое планирование целесообразно через пятилетки.

Учёный считает, что именно благодаря такой экономической политике Китая стал первой экономикой мира по валовому внутреннему продукту.

"Сейчас у них идет уже четырнадцатая по счёту пятилетка, которая закончится в 2025 году. В результате её осуществления Китай совершит очередной прорыв на пути модернизации страны", — подчеркнул Бахтизин.

Отметим, что споры о том, по какому пути необходимо идти для развития российской экономики, продолжаются уже не один год и даже не одно десятилетие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.