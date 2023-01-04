Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США отказались поддерживать идею переговоров России и Украины: Киеву нужно выгодное положение
Поляки в ярости: Варшава обвинила ФРГ в неуважении из-за отказа говорить о репарациях
ВС ВСУ: в ближайшие годы Украина не создаст никакого "Железного купола" как в Израиле
Британцы раскритиковали Сунака за слова об Украине: "Этот человек — идиот!"
ВС РФ получили новейшие ударные вертолёты Ка-52М
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
В Бельгии признали, что санкции против России полностью провалились
Марков: Удар как в Макеевке бывает по армии России каждый месяц
Германия официально отклонила требования Польши в репарациях

Экономист Туатти: пользу из украинского конфликта извлечёт только Индия

Экономика

В выигрыше от украинского конфликта остаётся только Индия, заявил экономист Марк Туатти. По его словам, после ввода потолка цен, Россия переориентировала продажи чёрного золота на новых партнёров.

"Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии её перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу", — пояснил экономист в эфире BFM TV.

Кроме прочего, Нью-Дели сумел "заработать" и на кризисе в Китае, забрав у Пекина долю рынка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала

Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.

Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Times of Israel: Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание
Французский наёмник Броншэн, потеряв на Украине ногу, пожаловался на безразличие Киева и Парижа
Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Журналист Times Галеотти: Запад потребует у Киева "возврат инвестиций"
Hindustan Times: Зеленский испугался мести России после удара ВСУ по Макеевке
Военные России сожгли группу ВСУ на Запорожском фронте: "Это им за Макеевку"
Военные России сожгли группу ВСУ на Запорожском фронте: "Это им за Макеевку"
Последние материалы
Экономист Туатти: пользу из украинского конфликта извлечёт только Индия
Поляки в ярости: Варшава обвинила ФРГ в неуважении из-за отказа говорить о репарациях
ВС ВСУ: в ближайшие годы Украина не создаст никакого "Железного купола" как в Израиле
Британцы раскритиковали Сунака за слова об Украине: "Этот человек — идиот!"
ВС РФ получили новейшие ударные вертолёты Ка-52М
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
В Бельгии признали, что санкции против России полностью провалились
Марков: Удар как в Макеевке бывает по армии России каждый месяц
Германия официально отклонила требования Польши в репарациях
Минобороны: ВСУ выявили пункт размещения бойцов ВС РФ в Макеевке из-за использования ими телефонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников