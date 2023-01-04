Экономист Туатти: пользу из украинского конфликта извлечёт только Индия

В выигрыше от украинского конфликта остаётся только Индия, заявил экономист Марк Туатти. По его словам, после ввода потолка цен, Россия переориентировала продажи чёрного золота на новых партнёров.

"Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии её перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу", — пояснил экономист в эфире BFM TV.

Кроме прочего, Нью-Дели сумел "заработать" и на кризисе в Китае, забрав у Пекина долю рынка.

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