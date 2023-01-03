NetEase: Путин сыграл по-крупному и нанёс мощный удар Западу

В мировой прессе продолжают анализировать вероятные последствия экономического давления на Россию со стороны Запада и ответных российских мер. В частности, речь об этом идёт в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Его авторы напоминают, что в начале декабря Евросоюз, а также Группа семи ввели потолок цен на российскую нефть (к этим странам также присоединилась и Австралия).

"Этот должно ударить по доходам России и поставить страну в трудное положение. Москва знала, что против неё замышляется, и пообещала быть жёсткой", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. С 1 февраля Россия перестанет продавать нефть иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах предусматривается механизм фиксации предельной цены. На данный момент, напомним, она составляет 60 долларов за баррель.

В материале, опубликованном на платформе NetEase, подчёркивается, что Путин принял чрезвычайно жёсткое решение, поскольку Россия является одним из мировых лидеров по поставкам нефти.

По мнению авторов статьи, "можно сказать, что на этот раз Россия играет по-крупному", а Владимир Путин начал "мощную контратаку" на страны Запада. Указ о запрете на поставки нефти окажет большое влияние на экономики западных государств, подчёркивается в материале.

Отмечается также, что этим может воспользоваться Китай, который с радостью увеличит импорт нефти из России и использует эту возможность для расширения сотрудничества между двумя странами.

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