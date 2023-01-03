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Макрон предложил Европе ответить США за раскол Запада

Экономика

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил выработать единый европейский ответ на экономическую политику США. По его мнению, Вашингтон раскалывает единство Запада излишним субсидированием американских компаний.

Макрон предложил Европе ответить США за раскол Запада

По словам Макрона, таким ответом может стать стратегия "Сделано в Европе". Об этом президент Франции заявил перед началом переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чья страна с 1 января вступила в обязанности председателя Совета ЕС на полгода.

"Наша беседа посвящена экономической ситуации на континенте в преддверии Европейского совета, намеченного на 9 и 10 февраля. Я убеждён, что нам нужна стратегия "Сделано в Европе", чтобы дать наш собственный ответ на волюнтаристскую политику США. Мы должны суметь защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест и стать более конкурентоспособными, увеличив производство чистой энергии, снизив нашу стратегическую зависимость", — цитирует Макрона ТАСС.

Напомним, в Евросоюзе очень недовольны Актом о снижении инфляции, который президент США Джо Байден подписал в августе прошлого года. Законопроект, в частности, предусматривает значительные субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединённых Штатах.

В Европе опасаются, что из-за этих субсидий компаниям станет невыгодно производить вышеозначенную продукцию в странах ЕС. И, соответственно, производство будет перенесено на территорию США либо просто свёрнуто в европейских странах.

Эммануэль Макрон в ходе визита в Вашингтон поднимал вопрос о том, что Акт о снижении инфляции нуждается в серьёзной корректировке. Президент США Джо Байден пообещал, что подумает об изменениях.

Между тем, судя по заявлениям американских чиновников, в том числе и после визита Макрона, нет оснований полагать, что в Вашингтоне и в самом деле готовы пойти на серьёзные уступки и внести в закон существенные изменения.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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