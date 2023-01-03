Экономист Лебединская: правило одного дня при получении пенсий отменили в России

Новые правила доставки пенсий начали действовать в российских регионах с 1 января 2023 года. Об этом заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, изменения коснутся россиян, которые получают пенсии с помощью "Почты России". Она отметила, что таким способом пользуются 10,4 миллиона граждан РФ. Как пояснила экономист, раньше пенсионер мог получить деньги лишь в назначенный день, при этом ему обязательно нужно было находиться дома.

"Теперь почтальон в случае отсутствия получателя пенсии дома обязан ещё как минимум два раза прийти к нему, заранее известив о визите", — сказала Лебединская в интервью агентству "Прайм".

Кроме того, эксперт добавила, что крайней датой визита сотрудника почты становится 25-е число каждого месяца.

Если пенсионера не будет дома на протяжении шести месяцев, ему перестанут приносить деньги, уточнила специалист. Она подчеркнула: в дальнейшем ему придётся написать заявление в Пенсионном фонде с просьбой возобновить выплаты.