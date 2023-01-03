Эксперт Амирагян: Россия обеспечена нефтью более чем на 150 лет вперёд

Россия обеспечена нефтью на более чем 150 лет вперёд, заявил руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.

Как подчеркнул эксперт, такой временной отрезок рассчитан по текущему объёму добычи чёрного золота.

"Запасы и ресурсы нефти в сумме составляют около 87 миллиардов тонн, что может обеспечить добычу нефти на протяжении более 150 лет исходя из текущих объёмов годовой добычи", — пояснил эксперт РИА Новости.

По словам Амирагяна, на начало прошлого года Россия была обеспечена топливом в размере 31 миллиарда тонн, что позволяет поддерживать добычу ближайшее 60-65 лет. Кроме того, как подчеркнул эксперт, чёрное золото имеет смысл добывать пока на него есть высокий спрос. По данным эксперта, востребованность на российскую нефть сохранится в пиковых значениях минимум до 2040 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.