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Советник Буша Беккер: России помогли противостоять санкциям "три кита"

Экономика

Россия смогла противостоять санкциям Евросоюза и Запада благодаря налаженной системе доходов, заявил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.

По его мнению, российская сторона готовилась к рестрикциям и предприняла превентивные меры и смогла устоять на "трёх китах":

  • увеличила доходы от продажи нефти и газа,
  • Центробанк быстро реагирует на проблемы,
  • учла опыт от предыдущих кризисов.

"Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", — резюмировал Аллен.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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