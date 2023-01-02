Советник Буша Беккер: России помогли противостоять санкциям "три кита"

Россия смогла противостоять санкциям Евросоюза и Запада благодаря налаженной системе доходов, заявил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.

По его мнению, российская сторона готовилась к рестрикциям и предприняла превентивные меры и смогла устоять на "трёх китах":

увеличила доходы от продажи нефти и газа,

Центробанк быстро реагирует на проблемы,

учла опыт от предыдущих кризисов.

"Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", — резюмировал Аллен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.