Россия смогла противостоять санкциям Евросоюза и Запада благодаря налаженной системе доходов, заявил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.
По его мнению, российская сторона готовилась к рестрикциям и предприняла превентивные меры и смогла устоять на "трёх китах":
"Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", — резюмировал Аллен.
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