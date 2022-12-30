IT-эксперт о перспективах операционной системы РФ: подходит только "для чиновников"

Деятель российской IT-индустрии Герман Клименко в беседе с Pravda.Ru рассказал о разработке отечественной операционной системы.

Владелец интернет-компании LiveInternet напомнил, что в России применяется операционная система Astra, которую РФ приобрела у иностранных разработчиков.

"То есть мы её купили в свое время, Sailfish называлась, и сейчас ею занимается "Ростелеком", для чиновников, красиво говорят "для чиновников". Она очень глубокой разработки, поэтому, соответственно, скажем так, и перспективы её развития не очень хороши, потому что начали почти с нуля писать — это сложная история", — объяснил Клименко.

Он отметил, что система не предназначена для развлечений, и подходит "для чиновников"

"Если мы хотим занять потребительский рынок, нам нужно высокое качество. И для этого есть открытые версии публичные как Linux, так и Android, существуют. Это сейчас споры, отечественная операционная система или нет", — сказал эксперт.

IT-специалист рассказал, что у Яндекса был собственный телефон, однако он не смог продвинуться на рынке.

"У Яндекса уже есть опыт, есть понимание, как действовать, нужны действительно вложения для найма программистов, они сейчас резко подорожали, в связи с отъездом, их стало поменьше. Я думаю, что, если сложатся игроки рынка с ресурсами и компетенциями, то есть еще шанс получить обычный Android, но он вряд ли будет отличаться от Android, который есть у Huawei, то есть у Huawei те же разработки", — выразил своё мнение Клименко.

Он считает, что данные шаги нужно было предпринимать ещё 10 назад.

Ранее сообщалось, что в России может начаться хаос, если IT-специалисты отправятся на фронт.

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