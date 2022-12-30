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Юшков: Россия думает об экономическом ударе по ЕС и США, но это не главное

Экономика

Россия думает об экономическом ударе по США и Евросоюзу, но для Москвы это не приоритет, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Юшков: Россия думает об экономическом ударе по ЕС и США, но это не главное

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ о запрете поставок нефти в страны, которые поддержали потолок цен. Ранее о поддержке ограничения цены на российскую нефть объявили Евросоюз, США, Австралия, Великобритания, Канада и Япония. Ограничения касаются поставок морским путём. Цена на российскую нефть по таким контрактам не должна превышать 60 долларов за баррель.

Указ президента России вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля. При этом некоторые западные аналитики уже предположили, что это время будет использовано Россией для подготовки ещё более серьёзных ограничений против Запада.

По мнению Игоря Юшкова, такие возможности у России и в самом деле есть, но использовать их она не торопится. В частности, можно создать компанию, которая имела бы монополию на экспорт нефти. Но российские власти вряд ли на это пойдут, считает эксперт.

"Обсуждался вариант создать единый канал, который бы диктовал всем цены. Вряд ли сейчас такой радикальный шаг целесообразен. Мы сами критикуем США и ЕС за то, что они ломают рыночное ценообразование. Мы не продаём нашу нефть на рынки западных стран. Пятого декабря ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, перевозимую морским транспортом. Если мы создаем единый канал, то кому цену диктовать? Индии, Китаю и Турции? Тут большой вопрос", — сказал эксперт изданию "ПолитРоссия".

Ещё один вариант — запрет на поставки нефти в страны Евросоюза по трубопроводу. Сейчас в Европе её покупают Германия, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия. Потеря этих объёмов серьёзно ударит по экономикам данных государств, но РФ не хочет лишать топлива своих дружественных партнёров.

"Если мы остановим поставку через Венгрию, получается, что сербам перекроем. Нам бы этого не хотелось", — заметил Юшков.

Он отметил, что российские власти не заявляли о намерениях ужесточать или пересматривать меры, которые были введены против потолка цен, так что рассуждать на этот счёт преждевременно.

"Думать, как бы сделать побольнее европейцам и американцам — это можно, но во вторую очередь. Для нас до июля важнее наладить нормальный экспорт в Азию и сделать его максимально рентабельным", — сказал Игорь Юшков.

Отметим, накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет возражать против поставок нефти из Казахстана по трубопроводу "Дружба" в Германию. Нефть в эту страну — как и в Польшу — идёт по северной ветке трубопровода. В Берлине и в Варшаве заявляли, что намерены отказаться от поставок российской нефти по этому трубопроводу.

В отличие от Венгрии, власти которой настояли на том, чтобы санкции ЕС не распространялись на поставки российской нефти по трубопроводам.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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