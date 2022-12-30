Эксперт Дробиз: цены на алкоголь вырастут из-за подорожания спирта, бутылок и этикеток

В начале 2023 года подорожают не только спиртные напитки, но и вся продукция на прилавках магазинов, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что алкоголь является пищевым продуктом, который подвергается обычным механизмам увеличения стоимости.

"Сегодня дорожает всё: комплектация, спирт, этикетка, бутылка. Кроме того, каждый год государство повышает ставку акциза", — уточнил эксперт.

Он напомнил, что в следующем году россиянам придётся отдавать 281 рубль за бутылку водки вместо 261 рубля.

Как пояснил Дробиз, в январе ожидается подорожание лишь самой дешёвой алкогольной продукции, а стоимость остальных спиртных напитков увеличится только через два месяца. Дело в том, что алкоголь производят с запасом, поэтому акциз в ряде случаев проходит по старым нормам, подчеркнул специалист.