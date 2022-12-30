Эксперт Остапкович объяснил предел роста доллара — выше 80 рублей начнут сдерживать

Курс доллара едва ли превысит максимальную отметку в 80 рублей за единицу, заявил Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, американская валюта "разгоняется" на фоне изменений в торговом и нефтяном секторе. Однако ожидать, что доллар поднимется выше 80 рублей, не стоит.

"80 рублей — это верхняя граница, куда может уйти доллар. Потому что если он подойдёт к 80, то Центробанк и Минфин примут меры для того, чтобы рубль дальше не падал, — цитирует эксперта (сайт) Москва 24. — Но это абсолютно не беда. Это восстановление тех значений, которые были до 24 февраля. Эти значения устраивают и экономических агентов, и бюджет".

Как подчеркнул Остапкович, даже если курс доллара поднимется к 80 рублям за единицу, никакого удара по экономике страны или карману населения подобные значения не приведут.

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