Эксперт Саламе: ответ РФ на потолок цен приведёт к дефициту и росту стоимости нефти

В первом квартале 2023 года стоимость нефти марки Brent может превысить 100 долларов за баррель, заявил эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе. По его мнению, ответ России на потолок цен, введённый Евросоюзом, приведёт к дефициту и росту стоимости чёрного золота.

При этом эксперт подчеркнул, что сокращение добычи нефти кажется незначительным только на первый взгляд, особенно на фоне запрета Москвы продавать сырьё недружественным странам.

"Я предполагаю, что нефть марки Brent может превысить 100 долларов в первом квартале 2023 года и даже достичь 105-110 долларов, потому что предельная цена уже пошла вверх, — пояснил Саламе РИА Новости.

Сокращение добычи нефти непременно отзовётся на рынке дефицитом чёрного золота, а как в следствие и повышением стоимости.

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