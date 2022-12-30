Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Вайнер: в следующем году США будут заставлять Зеленского пойти на мир с Россией
Белогорьев: РФ может поднять цену на свою нефть на $12-15 за баррель, игнорируя потолок цен
Times: члены британского парламента угодили в секс-скандал
Мизулина: с начала СВО на кибератаки на Россию потратили более $18 млрд
Ходаковский: Нужно поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние
В Госдепе США назвали КНР единственным соперником, способным изменить миропорядок
Киргизский военный эксперт о пантюркистском батальоне ВСУ: Много тех, кто поехал на Украину воевать против РФ
Прилепин о возможном вторжении ВСУ в Россию: "Никого не будете этим раздражать, не волнуйтесь"
Арестович заявил, что ВСУ несут крупные потери в Артёмовске и Соледаре

ФТС: доля США во внешней торговле РФ в 2022 году составила менее двух процентов

Экономика

Объём торговых отношений между Россией и США обвалился почти на 50 процентов. Согласно подсчётам аналитиков Федеральной таможенной службы, доля оборота между странами в уходящем 2022 году составила менее 2 процентов.

Как заявил замглавы ФТС России Руслан Давыдов, также значительное сокращение внешних торговых отношений отмечается и с европейскими странами.

"С США снижение более чем в два раза. Их доля в нашей внешней торговле теперь менее 2 процентов, — пояснил Давыдов РИА Новости. — С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50 процентов: если со стороны Европы к нам заходило примерно три тысячи грузовиков, то теперь заходит порядка полторы тысячи в день".

Как подчеркнул замглавы ФТС, показатели торговли с Европой учитывают и трафик через белорусскую границу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области

Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.

МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
Знак зодиака 30 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Военные 57-й ОМПБр ВСУ были окружены войсками ВС РФ в Артёмовске, понеся крупные потери
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Times: члены британского парламента угодили в секс-скандал
ФТС: доля США во внешней торговле РФ в 2022 году составила менее двух процентов
Мизулина: с начала СВО на кибератаки на Россию потратили более $18 млрд
Ходаковский: Нужно поубавить самомнения и осознать своë истинное состояние
В Госдепе США назвали КНР единственным соперником, способным изменить миропорядок
Киргизский военный эксперт о пантюркистском батальоне ВСУ: Много тех, кто поехал на Украину воевать против РФ
Прилепин о возможном вторжении ВСУ в Россию: "Никого не будете этим раздражать, не волнуйтесь"
Арестович заявил, что ВСУ несут крупные потери в Артёмовске и Соледаре
Знак зодиака 30 декабря: знаменитые Козероги
Генштаб ВСУ: войска ВС РФ начали наступление на Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников