ФТС: доля США во внешней торговле РФ в 2022 году составила менее двух процентов

Объём торговых отношений между Россией и США обвалился почти на 50 процентов. Согласно подсчётам аналитиков Федеральной таможенной службы, доля оборота между странами в уходящем 2022 году составила менее 2 процентов.

Как заявил замглавы ФТС России Руслан Давыдов, также значительное сокращение внешних торговых отношений отмечается и с европейскими странами.

"С США снижение более чем в два раза. Их доля в нашей внешней торговле теперь менее 2 процентов, — пояснил Давыдов РИА Новости. — С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50 процентов: если со стороны Европы к нам заходило примерно три тысячи грузовиков, то теперь заходит порядка полторы тысячи в день".

Как подчеркнул замглавы ФТС, показатели торговли с Европой учитывают и трафик через белорусскую границу.

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