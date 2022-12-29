S&P Global: Россия готовит ещё более жёсткий ответ Западу на потолок цен

Россия готовит ещё более жёсткие меры против стран Запада и установленного ими потолка цен на российскую нефть, отмечает издание S&P Global.

Потолок цен был установлен Евросоюзом и странами Группы семи в начале декабря. Согласно этому решению, цена российской нефти ограничена 60 долларами за баррель при поставках морским путём.

В России ранее неоднократно предупреждали, что в случае введения Западом потолка цен может быть введён запрет на поставки российской нефти в страны, которое такое ограничение подпишут.

Президент России 27 декабря подписал указ, согласно которому поставки нефти в такие государства запрещены. Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года. Действует он до 1 июля.

Однако уже есть предположения, что эта мера летом скорее всего будет продлена, отмечает S&P Global.

"Скорее всего, это время до 1 февраля или даже до лета 2023 года нужно для развёртывания самостоятельной сервисной инфраструктуры, от транспорта до страхования. А потом могут последовать более жёсткие решения", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Издание приводит также мнение экспертов аналитического цента ClearView Energy Partners. Они считают, что в Москве оценивают риски и возможности для решающего ответа странам Запада.

Таким ответом эксперты называют ограничение российской нефтедобычи. К слову сказать, ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия и в самом деле может пойти на некоторое сокращение нефтедобычи.

По его словам, речь может идти о 500-700 тысячах баррелей в сутки, то есть о пяти-семи процентах от нынешней нефтедобычи.

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