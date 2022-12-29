Россия поддержит транзит казахской нефти в Германию по "Дружбе"

Россия готова поддержать транзит казахской нефти по трубопроводной системе "Дружба" в Германию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее "Транснефть" сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. При этом 300 тысяч тонн предполагается для прокачки в первом квартале.

"Да, этот вопрос прорабатывался", — сообщил Новак, комментируя информацию о заявке "Казтрансойла" и возможность транзита казахской нефти по "Дружбе" в Германию. Он уточнил, что сам лично пока не слышал про такие заявки от казахской стороны, сообщает агентство "Прайм".

Вице-премьер сказал, что в целом Россия нормально относится к увеличению транзита нефти из Казахстана по "Дружбе". И утвердительно ответил на вопрос о том, поддержит ли Россия заявку на увеличение транзита по нефтепроводу.

Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.

Напомним, в начале декабря вступил в силу запрет Евросоюза на импорт нефти из России морским путём. При этом эмбарго не распространяется на поставки по нефтепроводам.

Германия и Польша получали нефть из России по северной ветке нефтепровода "Дружба". В Берлине и в Варшаве заявили, что намерены отказаться от поставок российской нефти в том числе и по нефтепроводам.

Ранее глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что обсуждал со своим казахстанским коллегой Болатом Акчулаковым поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". И по словам Хабека, казахстанская сторона его заверила, что Берлин может рассчитывать на поставки.

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