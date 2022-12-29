Oneindia: Запад испробовал множество уловок, но России по-прежнему неумолима

Запад испробовал множество экономических уловок, но Россия по-прежнему остаётся неумолимой, говорится в материале, опубликованном в издании Oneindia.

Страны коллективного Запада с самого начала конфликта на Украине пытались ограничить доходы России от экспорта энергоносителей. Расчёт был на то, что Москва пойдёт на уступки, лишившись значительной части доходов.

Однако своей цели США, Евросоюз и их союзники не добились. И более того, не смогли убедить другие государства, например Индию и Китай, принять меры по сдерживанию России, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

В начале декабря было введено новое ограничение — потолок цен на поставляемую из России нефть. Но и это не принесёт ожидаемого результата, поскольку Россия является вторым по величине экспортёром нефти в мире и оказывает большое влияние на цены, подчёркивает Oneindia.

"Россия неумолима. Западные страны не впервые предпринимают подобные действия против РФ. Они испробовали всевозможные скрытые уловки без каких-либо результатов. По мнению аналитиков, даже тактика ограничения экспортных цен на нефть не окажет непосредственного влияния на доходы от продажи нефти, которые получает Россия", — говорится в статье.

Теперь и на Западе крепнет скептицизм относительно того, повлияют ли эти ограничения на политику России. В материале отмечается, что даже если произойдёт небольшое увеличение бюджетного дефицита, Россия вполне с ним справится.

Напомним, 27 декабря президент России подписал указ, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов юридическим и физическим лицам, поддержавшим потолок цен. Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года. В Москве ранее неоднократно предупреждали о запрете поставок энергоносителей в ответ на попытки установить ограничение цен на них.

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