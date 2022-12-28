В среду, 28 декабря, российский лидер Владимир Путин посетит завод "Титан-Полимер", расположенный в Псковской области.
Как сообщает gorod55.ru, предприятие принадлежит омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Отмечается, что на сегодняшний день завод находится в состоянии технического запуска. По предварительным данным, он сможет начать полноценную работу в следующем году.
"Здесь уже начали производить ПЭТФ-гранулы", — сказано в материале.
Эти элементы активно применяются для производства пластика, уточнили журналисты.
Кроме того, в публикации подчёркивается, что жители Псковской области недавно выходили на акции протеста против открытия завода. По их мнению, производственные отходы могут негативно повлиять на экологию региона.
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