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Президент РФ Путин посетит завод омского бизнесмена Сутягинского

Экономика

В среду, 28 декабря, российский лидер Владимир Путин посетит завод "Титан-Полимер", расположенный в Псковской области.

Как сообщает gorod55.ru, предприятие принадлежит омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Отмечается, что на сегодняшний день завод находится в состоянии технического запуска. По предварительным данным, он сможет начать полноценную работу в следующем году.

"Здесь уже начали производить ПЭТФ-гранулы", — сказано в материале.

Эти элементы активно применяются для производства пластика, уточнили журналисты.

Кроме того, в публикации подчёркивается, что жители Псковской области недавно выходили на акции протеста против открытия завода. По их мнению, производственные отходы могут негативно повлиять на экологию региона.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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