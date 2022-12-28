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Эксперт: Путин в очередной раз обыграл Запад, обернув санкции на пользу России

Экономика

Указ Владимира Путина о запрете продажи нефти странам, поддержавшим "потолок цен", увеличит доход российских нефтедобытчиков, а значит и поступления в бюджет России, заявил в интервью Pravda.Ru исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М.Губкина Валерий Бессель.

Эксперт: Путин в очередной раз обыграл Запад, обернув санкции на пользу России

Российский президент в очередной раз подтвердил, что держит своё слово, отметил эксперт. Путин предупреждал Европу, напомнил Бессель, что Россия не собирается торговать нефтью с теми странами, которые будут искусственно ограничивать стоимость российских углеводородов.

"Это (потолок цен. — Прим. ред.) никак не скажется на нашем бюджете, потому что цены на нефть начнут расти", — заверил специалист.

Уход такого крупного игрока, как РФ, с европейского рынка, приведёт к дефициту, уверен профессор, существующий баланс рухнет, и стоимость нефтепродуктов начнёт повышаться.

"Указ составлен очень умно, очень спокойно и он касается только случаев, когда в контракте будет прописан нерыночный механизм ограничения цены на нефть", — уточнил Бессель.

В конечном результате, считает специалист, прибыль российских нефтегазовых компаний только вырастет.

"Нам придется снизить добычу, но это нестрашно при растущей цене на нефть. А чем меньше добываете, тем меньше затрат", — пояснил он.

В условиях дефицита нефти выручка нефтедобытчиков останется прежней, а "разница между постоянной выручкой и падающими затратами означает растущую прибыль", резюмировал эксперт.

Накануне президентом России был подписан указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов государствам, поддержавшим так называемый потолок цен, он вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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