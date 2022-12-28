С 1 января 2023 года россиян ждёт повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, следует из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина.
По его словам, такие меры вызовут рост социальных пособий. Как пояснил парламентарий, в России будут установлены единые условия предоставления материальной помощи семьям с детьми. Он добавил, что граждане РФ смогут получать на ребёнка до трёх лет дополнительные деньги из материнского капитала.
"С 1 января повысятся МРОТ и прожиточный минимум", — приводит пресс-служба Госдумы комментарий Володина.
Кроме того, спикер ГД подчеркнул: в 2023 году начнут действовать законы о федеральных общеобразовательных программах и создании Социального фонда. Политик отметил, что россияне будут получать господдержку в автоматическом режиме или по одному заявлению.
С 1 января родители детей с ограниченными возможностями здоровья получат право на бесплатное нахождение вместе с ними в стационаре, уточнил парламентарий.
Ранее стало известно, что в следующем году в РФ вырастет минимальная розничная стоимость спиртных напитков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.