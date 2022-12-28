Володин заявил о повышении МРОТ и прожиточного минимума в России с 1 января

С 1 января 2023 года россиян ждёт повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, следует из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, такие меры вызовут рост социальных пособий. Как пояснил парламентарий, в России будут установлены единые условия предоставления материальной помощи семьям с детьми. Он добавил, что граждане РФ смогут получать на ребёнка до трёх лет дополнительные деньги из материнского капитала.

"С 1 января повысятся МРОТ и прожиточный минимум", — приводит пресс-служба Госдумы комментарий Володина.

Кроме того, спикер ГД подчеркнул: в 2023 году начнут действовать законы о федеральных общеобразовательных программах и создании Социального фонда. Политик отметил, что россияне будут получать господдержку в автоматическом режиме или по одному заявлению.

С 1 января родители детей с ограниченными возможностями здоровья получат право на бесплатное нахождение вместе с ними в стационаре, уточнил парламентарий.

Ранее стало известно, что в следующем году в РФ вырастет минимальная розничная стоимость спиртных напитков.