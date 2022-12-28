РФ намекнула на уступки по поставкам газа "Ямал — Европа". Решение за поляками

Россия готова приоткрыть транзит по трубопроводу "Ямал — Европа" для поставок газа в европейские страны. Однако, по мнению аналитиков, вопрос стоит не технический, а все проблемы лежат в политической плоскости, передаёт EADaily.

Так, как подчеркнули эксперты, поляки вряд ли пойдут на контакт с российской стороной, несмотря на то, что голубым топливом интересуется Германия.

"Я, честно говоря, не верю в то, что Польша пойдёт на хотя бы частичную нормализацию отношений с Россией. А без этого о запуске газопровода Ямал — Европа и речи быть не может. Хотя, конечно, чисто технически возможность прокачивать газ там имеется", — пояснил изданию заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

По мнению эксперта, если берлину необходим газ, то, вероятно, Варшава сошлётся на транзит через "Северный поток-2", при этом отгородившись от всех контактов с российской стороной.

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