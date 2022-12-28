Вопреки надеждам западных политиков, экономика России не рухнула под санкциями. Кроме того, даже и в следующем году российскому ВВП грозит лишь небольшой спад, уверены немецкие эксперты.
"По оценкам Международного валютного фонда, в следующем году российская экономика сократится всего на 2,3 процента. Все прогнозы сходятся в том, что санкции не поставят Россию на колени", — пишет издание Deutschlandfunk Kultur.
Российский бюджет получил рекордные доходы от продажи нефти и газа, несмотря на отказ Запада покупать углеводороды из РФ. Уход иностранных компаний из России был лишь номинальным, владельцы попросту передали бизнес местным предпринимателям.
Тем временем жителей Европы и США, которые из-за антироссийских санкций переживают не лучшие времена, возмущают переполненные полки российских магазинов с доступными ценами. Благодаря параллельному импорту, россиянам и сейчас доступны все привычные товары.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.