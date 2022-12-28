Шведский аналитик Копфер: из-за ответа РФ на потолок цен нефть ощутимо подорожает

"Потолочные" цены на российскую нефть сыграют с сырьевым рынком злую шутку и стоимость чёрного золота заметно увеличится, заявил аналитик шведского банка Handelsbanken Кристиан Копфер.

Как подчеркнул эксперт, ответ России на шаги Евросоюза был вполне ожидаем.

"Думаю, нам придётся продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли", — пояснил Копфер в интервью телеканалу SVT.

Аналитик подчеркнул, что как бы не хотелось западу и Европе вычеркнуть Россию из списка крупнейших игроков нефтяного рынка, получится это сделать едва ли.

"В этом отношении Россия является чрезвычайно важным актором на глобальном нефтяном рынке. И сокращение производства может оказать значительный эффект на нефтяные цены", — резюмировал шведский эксперт.

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