Немцы оценили устойчивость экономики России: "Перед Новым годом русские пустились во все тяжкие"

Российская экономика устояла перед санкциями ЕС и Запада, а граждане страны готовятся к Новому году, словно нет никаких рестрикций, посетовали немецкие аналитики.

По их словам, россияне "пустились во все тяжкие" и скупают в магазинах всё необходимое и резервируют столы в ресторанах для празднования Нового года.

"Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось, — посетовали аналитики Die Welt. — Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом".

По мнению авторов, не вяжется состояние российской экономики с обещанным "ударом" Евросоюза и Запада.

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