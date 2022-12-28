Российская экономика устояла перед санкциями ЕС и Запада, а граждане страны готовятся к Новому году, словно нет никаких рестрикций, посетовали немецкие аналитики.
По их словам, россияне "пустились во все тяжкие" и скупают в магазинах всё необходимое и резервируют столы в ресторанах для празднования Нового года.
"Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось, — посетовали аналитики Die Welt. — Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом".
По мнению авторов, не вяжется состояние российской экономики с обещанным "ударом" Евросоюза и Запада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.