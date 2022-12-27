Эксперт: "В 2023 году в Арктике будет нарастать борьба за ресурсы"

В Арктике пролегает Северный морской путь, который существенно сокращает время и стоимость грузооборота между различными государствами. Там также находится значительная часть мировых запасов нефти и газа и других редких природных ресурсов. Именно по этой причине возникают территориальные споры, а нашу страну обвиняют в неэкологичном судоходстве. Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин уверен, что в ближайшей перспективе в арктических широтах будет нарастать борьба за ресурсы.

"Другие страны (и прежде всего Соединенные штаты Америки) хотят устанавливать в высоких широтах свои правила и получать от работы в Арктике экономическую выгоду. Поэтому конфронтация из-за арктических возможностей и ресурсов в обозримом будущем только обострится. Весной заканчивается председательство России в Арктическом совете, которое прошло почти при полном бойкоте мероприятий в России со стороны других участников Совета. В следующем году нас ждёт Арктический совет, который выступает консолидированной позицией против России. Напомню, что такие страны, как Швеция и Финляндия, ускоренно вступают в НАТО. Если до этого к разрядке международных отношений привела речь Горбачёва в конце 1980-х в Мурманске, то и сейчас исправления ситуации стоит ждать на западных границах России", — отмечает эксперт в интервью Pravda.Ru.

Западные регионы российской Арктики входят наравне с северными провинциями Финляндии, Норвегии и Швеции в Баренц-регион, поэтому рано или поздно кризис придётся как-то регулировать. У России и Норвегии есть "замороженный" конфликт по поставке продукции на Шпицберген, а также не один совместный проект с Финляндией. В Мурманске расположен незамерзающий порт, который выступает важной точкой на Севморпути. Эксперт полагает, что рано или поздно эмоции отойдут на второй план, и соседи начнут договариваться.

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