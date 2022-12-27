Экономист раскритиковал "футуристический" прогноз Медведева на 2023 год

Экономист Николай Кульбака раскритиковал "футуристический" прогноз замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год, который он опубликовал вчера в своём Telegram-канале.

В нём говорится, что доллар и евро перестанут быть мировыми резервными валютами, а цены на нефть вырастут до 150 долларов за баррель и до 5 тысяч долларов за 1000 кубометров на газ.

Эксперт считает, что добиться таких целей за год не получится.

В условиях замедления роста экономики спрос на энергоресурсы упадёт, а отказ от доллара и евро выглядит странно, заметил он в беседе с Телеканалом "360".

Доллар в кризисных условиях укрепляется, так как капитал вкладывают в надёжные валюты. Поэтому прогноз не относится к экономике, заключил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.