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SC: Запад ходит по финансовому минному полю в попытке заполучить золотовалютные активы РФ

Экономика

Запад ходит по минному финансовому полю в попытке найти способ "отобрать" у России золотовалютные резервы, заявили американские аналитики. По их мнению, резолюция о признании РФ "государством — спонсором терроризма" была принята с "прицелом" на российские активы.

SC: Запад ходит по финансовому минному полю в попытке заполучить золотовалютные активы РФ

При этом, как уточняют авторы, резолюция не несёт никакой юридической силы, что заставляет Запад "выдумывать" правовые механизмы для конфискации российских активов.

"Похоже, это самое горячее желание коллективного Запада конфисковать российские деньги. Нам ещё предстоит увидеть, какую финансовую абракадабру они используют для этого. Похоже, они ходят на цыпочках по глобальному финансовому минному полю, чтобы увидеть, что можно сделать, а что нет", — пишет Strategic Culture.

Как подчеркнули аналитики, есть, как минимум две проблемы, с которой столкнулись Вашингтон и Брюссель:

  • юридические аспекты,
  • коммуникационные.

Говоря о втором, авторы уточнили, что, вероятно, ни у США, ни у ЕС нет данных о странах, где Россия держит свои резервы, а та информация, которая ранее была доступна, устарела, и Москва давно поменяла "локации".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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