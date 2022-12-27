Bloomberg: в 2023 году грядёт мировая рецессия

На фоне растущей инфляции Центральные банки мировых держав начнут "гнуть линию" и повышать ключевые ставки, что скажется сразу на нескольких секторах экономике и в итоге приведёт к мировой рецессии в 2023 году, заявили американские аналитики.

Экономический мировой оборот к концу текущего года достиг впервые более100 триллионов долларов, но правительства стран продолжат борьбу с инфляцией, что затормозит дальнейший рост.

"В битве с инфляцией победа пока не одержана. Мы ожидаем, что в 2023 году Центробанки продолжат гнуть свою линию, несмотря на экономические издержки. За снижение инфляции и доведение её до комфортного уровня придётся несколько лет платить более слабыми показателями роста", — пишет Bloomberg со ссылкой на выводы Центра экономических и деловых исследований.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.