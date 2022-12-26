Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс

США заработали очень много на украинском конфликте и санкциях против России, но один нюанс им всё испортил, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

В результате санкций Вашингтон заморозил миллиарды долларов российских резервов, обеспечил предприятия ВПК заказами на много лет, уговорил Европу сократить импорт российского газа и резко увеличить экспорт сжиженного природного газа из США по куда более высоким ценам.

Ситуация складывалась для США самым благоприятным образом, пока не стало понятно, что успехи Вашингтона на самом деле лишь отодвинули неизбежный спад, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе (перевод "ПолитРоссия").

По мнению китайских экспертов, нынешние события и роль в них Соединённых Штатов показали остальному миру несовершенство текущей системы однополярного мира. И на этом фоне многие государства отказались вводить санкции против России, начав оказывать поддержку Москве в противостоянии с американским гегемонизмом.

Начатый несколько лет назад Россией и Китаем процесс постепенного отказа от американского доллара принял глобальные масштабы и активно набирает обороты. Более того, к нему присоединяются государства, которые считаются партнёрами США.

"Объединенные Арабские Эмираты раньше выпускали облигации в долларах США, но теперь они начали делать это в своей собственной валюте. Израиль, известный американский союзник, активно наращивает долю юаней в своих сбережениях", — говорится в материале.

Отметим, китайские авторы довольно часто обращают внимание на тему дедолларизации мировой экономики. Они отмечают, что этот процесс весьма заботит Вашингтон, поскольку именно на долларе основана в значительной степени гегемония США.

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