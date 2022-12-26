Хазин: Россия перешла к позиции "ужасный конец"

Для истории России уходящий 2022 год оказался удачным, поскольку Москва противостоит гегемонии Запада и его санкции не оправдали ожиданий. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

"С моей точки зрения, этот год оказался очень хорошим не в том смысле, что не было каких-то неприятностей, а в том, что мы перешли от позиции "ужас без конца" к позиции "ужасный конец". Мы вскрыли все те проблемы, которые мешали нам жить", — заявил эксперт в интервью радио "Говорит Москва".

Он добавил, что трудности пришлось испытать многим, и кризис будет продолжаться.

Однако санкции против РФ дали неожиданный результат, разочаровывающий Запад, считает аналитик.

В 2023 году у России есть очень серьёзные шансы на мощный и успешный экономический рост, если она сможет отказаться от либеральных методов, заключил Хазин.

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