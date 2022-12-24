Экономист Разуваев: на снижении котировок акций РФ можно заработать

Котировки акций российских предприятий значительно упали, однако экономика страны устояла, заявил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.

По его словам, несмотря на снижение котировок, финансовые потоки в корпоративном секторе пострадали несильно.

"Сейчас сильно снизились котировки акций. Однако, денежные потоки корпоративного сектора значительно не пострадали. Российская экономика устояла. И этот факт обязательно "задисконтирует" фондовый рынок", — пояснил Разуваев.

Экономист подчеркнул, что в падении котировок есть и существенный плюс — можно найти акции топовых российских компаний за относительно невысокую цену.

"Сейчас на рынке можно найти акции с интересной потенциальной дивидендной доходностью — МТС, Сбербанк, Газпром нефть", — резюмировал эксперт в беседе с ФАН.

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