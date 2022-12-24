Котировки акций российских предприятий значительно упали, однако экономика страны устояла, заявил кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.
По его словам, несмотря на снижение котировок, финансовые потоки в корпоративном секторе пострадали несильно.
"Сейчас сильно снизились котировки акций. Однако, денежные потоки корпоративного сектора значительно не пострадали. Российская экономика устояла. И этот факт обязательно "задисконтирует" фондовый рынок", — пояснил Разуваев.
Экономист подчеркнул, что в падении котировок есть и существенный плюс — можно найти акции топовых российских компаний за относительно невысокую цену.
"Сейчас на рынке можно найти акции с интересной потенциальной дивидендной доходностью — МТС, Сбербанк, Газпром нефть", — резюмировал эксперт в беседе с ФАН.
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