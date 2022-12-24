Эксперт Ян: новые требования к сервисам такси не выведут бизнес из тени

Депутаты Госдумы приняли закон, устанавливающий новые правила работы такси. Так, в документе, кроме прочего, регламентировали, что заниматься извозом могут только самозанятые и индивидуальные предприниматели.

По словам эксперта по городскому транспорту, учредитель и главный редактор транспортного издания "Бюро Икс" Роберт Ян, требования к таксистам выдвинули "невыполнимые".

Так, документ регламентирует сразу несколько нововведений:

требования к внешнему виду такси,

право на перевозку пассажиров самозанятыми россиянами,

региональные реестры служб.

"От физического лица хотят, чтобы он соблюдал все то, что требуется от юридического лица. Причем в полном объёме и без всяких исключений. Эти требования приведут к существенным финансовым затратам. Я практически не вижу перспектив, чтобы правила выполняли легально", — пояснил эксперт Телеканалу "360".

По мнению Яна, подобные требования могут дать обратный эффект — бизнес начнёт уходить в тень.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.