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Экономист Масленников: Киеву намекнули на тяжёлое будущее без западных денег

Экономика

Украине придётся тяжело без западных денег, на это намекнул Международный валютный фонд, когда разрешил Киеву запустить печатные станки, заявил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников.

Экономист Масленников: Киеву намекнули на тяжёлое будущее без западных денег

МВФ "дал добро" на печать более 590 миллиардов гривен в первом квартале 2023 года.

"Это не поможет Киеву решить никаких проблем. Это просто отсрочка. Украинские власти сделают соцвыплаты, выплатят содержание военным, но всё это обернется ростом инфляции", — пояснил эксперт "ПолитРоссии".

По словам Масленникова, дополнительные купюры не покроют экономический кризис как таковой, а могут лишь усугубить положение. Разрешение МВФ ничто иное, как намёк, что договоры кредитования для Незалежной будут пересмотрены.

"Это намек на то, что стандартные процедуры в рамках кредитования Украины международными финансовыми организациями отложены надолго. Уже имеющиеся у Киева задолженности будут реструктурироваться", — резюмировал экономист.

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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