Экономист Масленников: Киеву намекнули на тяжёлое будущее без западных денег

Украине придётся тяжело без западных денег, на это намекнул Международный валютный фонд, когда разрешил Киеву запустить печатные станки, заявил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников.

МВФ "дал добро" на печать более 590 миллиардов гривен в первом квартале 2023 года.

"Это не поможет Киеву решить никаких проблем. Это просто отсрочка. Украинские власти сделают соцвыплаты, выплатят содержание военным, но всё это обернется ростом инфляции", — пояснил эксперт "ПолитРоссии".

По словам Масленникова, дополнительные купюры не покроют экономический кризис как таковой, а могут лишь усугубить положение. Разрешение МВФ ничто иное, как намёк, что договоры кредитования для Незалежной будут пересмотрены.

"Это намек на то, что стандартные процедуры в рамках кредитования Украины международными финансовыми организациями отложены надолго. Уже имеющиеся у Киева задолженности будут реструктурироваться", — резюмировал экономист.

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