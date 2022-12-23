NI: США могут не оправиться после ударов России и Китая по доллару

Россия и Китай активизировали попытки ослабить влияние американского доллара. И США могут не оправиться от их ударов, говорится в материале, опубликованном в издании The National Interest (NI).

В статье отмечается, что кризис разделил мир на три лагеря: США и их союзники, Россия и Китай, страны, сохраняющие нейтралитет. При этом упадок американской мощи начался с поражений Соединённых Штатов и Ираке и в Афганистане.

При этом предпринимаются попытки ещё больше ослабить влияние США в мире, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Подчёркивается, что центральное место в этих событиях занимает попытка ослабления американского доллара, который в статье назван "подбрюшьем США".

И это прекрасно знают Россия и Китай, которые мотивируют своих партнёров пересмотреть отношение к американской валюте.

В частности, в июне 2022 года на 14-м саммите БРИКС российской стороной было предложено изучить возможность создать новую валюту, которая составит конкуренцию доллару. Также партнеры КНР и РФ все чаще используют свои национальные валюты в международных сделках.

"Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой. В августе Иран объявил, что начал использовать свою валюту и российские рубли для торговли с РФ", — отмечается в статье The National Interest.

В материале отмечается, что юань вполне может стать альтернативой американскому доллару в многополярном мире в течение нескольких лет. И это нанесёт серьёзный удар по американской экономике и глобальному положению США. От этого удара Вашингтон, возможно, не сможет оправиться, говорится в материале.

Заметим, что в такому положению вещей вполне может привести политика самих Соединённых Штатов, которые активно прибегают к санкциям. Странно было бы полагать, что во многих государствах не задумываются над тем, что будет, если Вашингтон решит, что политика какого-либо из этих государств ему не нравится.

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