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The Epoch Times: США будут умолять Россию увеличить добычу нефти

Экономика

Американские власти за последние два года наделали столько ошибок, что вскоре могут начать умолять Россию увеличить производство энергоносителей, говорится в материале, опубликованном в издании The Epoch Times.

The Epoch Times: США будут умолять Россию увеличить добычу нефти

"Было бы трудно представить себе план уничтожения Америки, который был бы столь же пагубным, как-то, что мы уже пережили за последние два года", — говорится в материале.

В результате допущенных американскими властями ошибок — а речь о администрации Джо Байдена — в США сократилось производство энергоносителей, было заблокировано строительство нескольких перспективных трубопроводов, а также опустошены стратегические резервы нефти.

Политика США привела к тому, что американские власти вскоре могут начать умолять Россию, Венесуэлу и другие нефтедобывающие страны, с которыми Вашингтон находится в конфронтации, увеличить производство энергоресурсов. Лишь таким образом Белый дом сможет противостоять дальнейшему росту цен на топливо, говорится в материале The Epoch Times (перевод "ПолитРоссия").

Дело дошло до того, что сначала власти США критикуют Саудовскую Аравию за нарушения прав человека спустя некоторое время пытаются в преддверии промежуточных выборов уговорить её начать производить больше нефти, говорится в материале.

Отметим, что в целом эта публикация соответствует критике, высказываемой консерваторами в отношении политики нынешней американской администрации. Которая в целях снижения цен на энергоносители действительно прибегает к использованию стратегических резервов.

Пока эта политика приносит результаты, цены на АЗС в США по сравнению с летними действительно сильно упали. Но вопрос в том, насколько хватит запаса прочности.

Напомним, ранее США и их союзники ввели так называемый потолок цен на нефть из России, ограничение на уровне 60 долларов за баррель.

В России, в свою очередь, заявили, что не будут продавать нефть и нефтепродукты государствами, которые поддержат потолок цен. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что будет запрещён экспорт нефти в те страны, которые будут требовать соблюдения в контрактах ограничения цен.

Новак допустил, что это может привести к сокращению добычи нефти в нашей стране на 500-700 тысяч баррелей в сутки, то есть на пять-семь процентов меньше от нынешнего её объёма.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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