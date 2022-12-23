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Медведев: "дурацкое" решение ЕС о потолке цен на газ продиктовано русофобией

Экономика

Европейский союз утвердил "дурацкое" решение о потолке цен на российский газ. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, новые санкции ЕС являются "дурацкими" по двум причинам:

  1. Ограничительные меры базируются не на экономической логике, а на "зоологической ненависти" к РФ;
  2. Решение о предельной стоимости газа было принято на фоне бессилия Евросоюза и невозможности повлиять на ситуацию в мире.

Именно поэтому лидеры ЕС пожелали "сделать хоть что-то", считает Медведев. Он также отметил, что установленный лимит приведёт к росту стоимости голубого топлива для жителей европейских стран.

Кроме того, зампред Совбеза РФ назвал потолок цен на газ "волюнтаристской нерыночной мерой".

"Русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas", — заключил политик.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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