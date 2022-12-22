Историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько считает, что в этом году наиболее интересное событие в экономических реалиях — победа европейских сторонников "мирного атома" над его противниками. Германия явно потерпела поражение, поскольку, несмотря на её сопротивление, "атом" включён в "зелёную" таксономию ЕС.

"Такой тренд, помимо всего прочего, укрепляет позиции "Росатома" на мировом рынке, потому что эта российская корпорация на данный момент обладает самым высоким уровнем компетенций в области атомной энергетики и промышленности.

Кроме того, в рамках Европейского союза это явно свидетельствует о победе Франции над Германией в вопросе энергетической стратегии ЕС. Атомная энергетика постепенно восстанавливает свои позиции в мире", — отмечает Пилько.