Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Безпалько: Зеленский в первую очередь попросит у США деньги, а затем оружие для ВСУ
Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма
Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише
За 2022 год число мошенников в сфере закупок увеличилось в полтора раза
В Польше могут узаконить наёмничество в украинскую армию
"Росгосстрах" сообщил, что за отмену и задержку авиарейса можно получить компенсацию
Аналитик Прохватилов: Польша хочет ударить по России с территории Украины
Белый дом: Байден ни завтра, ни в следующем году не отправит войска США на Украину
Sl: Санду ввела ЧП в Молдавии, чтобы удержать власть

Хазин: Запад начнёт сильно нервничать, осознав реальную роль России в кризисе

Экономика

Запад считает РФ ответственной за экономический кризис, но он начнёт сильно нервничать, когда осознает реальную роль России.

Хазин: Запад начнёт сильно нервничать, осознав реальную роль России в кризисе

Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.

Экономический кризис будет продолжаться несколько лет, что позволит властям США и ЕС скрывать его от своих граждан. В любой статистике всегда есть оптимистичные позиции, их и показывают на Западе. Пока там склонны списывать проблемы на последствия санкционной войны с Москвой, уверен эксперт.

"В их концепции Россия виновата в том, что короткий спад, который должен был продлиться четыре-пять месяцев, затянулся из-за топливного кризиса, ответственность за который якобы несёт Россия, нарушившая правила, за что её нужно наказать", — отметил обозреватель.

Поняв, что кризис не спровоцирован РФ, а связан с крахом их модели экономики, Вашингтон и его союзники будут нервничать. Сегодня они ожидают перехода к росту к весне. Когда прогнозы не оправдаются, реакция Запада будет весьма нервной, цитирует Хазина "Экономика Сегодня".

Санкции должны были разрушить российскую экономику, но возымели обратный эффект. Это в РФ создало условия для внутренних инвестиций, импортозамещения и ограничения вывода капитала, подытожил экономист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Конфронтация между Россией и НАТО — вопрос нескольких недель
Конфронтация между Россией и НАТО — вопрос нескольких недель
Последние материалы
Безпалько: Зеленский в первую очередь попросит у США деньги, а затем оружие для ВСУ
Хазин: Запад начнёт сильно нервничать, осознав реальную роль России в кризисе
Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма
Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише
За 2022 год число мошенников в сфере закупок увеличилось в полтора раза
В Польше могут узаконить наёмничество в украинскую армию
"Росгосстрах" сообщил, что за отмену и задержку авиарейса можно получить компенсацию
Аналитик Прохватилов: Польша хочет ударить по России с территории Украины
Вороны научились не только пользоваться инструментами, но и изготавливать их
Белый дом: Байден ни завтра, ни в следующем году не отправит войска США на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников