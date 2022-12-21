Хазин: Запад начнёт сильно нервничать, осознав реальную роль России в кризисе

Запад считает РФ ответственной за экономический кризис, но он начнёт сильно нервничать, когда осознает реальную роль России.

Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.

Экономический кризис будет продолжаться несколько лет, что позволит властям США и ЕС скрывать его от своих граждан. В любой статистике всегда есть оптимистичные позиции, их и показывают на Западе. Пока там склонны списывать проблемы на последствия санкционной войны с Москвой, уверен эксперт.

"В их концепции Россия виновата в том, что короткий спад, который должен был продлиться четыре-пять месяцев, затянулся из-за топливного кризиса, ответственность за который якобы несёт Россия, нарушившая правила, за что её нужно наказать", — отметил обозреватель.

Поняв, что кризис не спровоцирован РФ, а связан с крахом их модели экономики, Вашингтон и его союзники будут нервничать. Сегодня они ожидают перехода к росту к весне. Когда прогнозы не оправдаются, реакция Запада будет весьма нервной, цитирует Хазина "Экономика Сегодня".

Санкции должны были разрушить российскую экономику, но возымели обратный эффект. Это в РФ создало условия для внутренних инвестиций, импортозамещения и ограничения вывода капитала, подытожил экономист.

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