В Киеве признали, что Минобороны РФ наладило параллельный импорт в военном сегменте

Минобороны России налаживает параллельный импорт и кооперируется с новыми поставщиками из Китая для поставок товаров в военных целях, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передаёт EADaily.

По его словам, речь идёт о технике и электронике.

"У них рядом совместная граница с Китаем, — цитирует издание Бутусова. — Потому сто процентов, мы видим это по данным россиян, по их действиям, — увеличивается количество приборов ночного видения, ночного боя, увеличивается количество квадрокоптеров, средств связи".

По словам экономиста Александра Дудчака, подобные шаги России, в том числе и Минобороны РФ, очевидны. Как подчеркнул эксперт, речь идёт не только о Китае, но и о других странах, которые стремятся вступить в БРИКС.

"К участию в БРИКС стремятся многие страны, которые пока не входят, но, скорее всего, скоро войдут, — это и Аргентина, и Иран, и Саудовская Аравия, и Индонезия, Египет — многие страны, — пояснил экономист журналистам. — Сотрудничество со странами БРИКС крайне важно для России. Это 40 процентов мирового населения, треть мирового ВВП".

Кроме прочего, страны БРИКС вне антироссийских санкций, что делает торговлю ещё более привлекательной.

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