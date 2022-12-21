Разворот на Восток: торги на Мосбирже с начала года превысили квадриллион рублей

Торги на Мосбирже с начала 2022 года превысили один квадриллион рублей, что побило рекорд по операциям в денежном эквиваленте за весь предыдущий год.

Как отмечают аналитики, торгам не помешало даже падение фондовых рынков в стране.

"Индекс Мосбиржи колебался в течение года от 3815 пунктов в начале января до 1944 в начале октября. Облигаций с начала года разместили на Мосбирже почти на 5 трлн рублей. Причём почти 3 трлн пришлось на облигации федерального займа (ОФЗ). Главные их покупатели — банки, финансируемые Центробанком", — передаёт издание "Акценты".

Главными игроками биржи на ОФЗ стали частные компании, в том числе:

"Газпром",

"Лукойл",

"Совкомфлот".

Кроме того, на Мосбиржу "зашли" и новые страны со своей валютой:

Армения,

Узбекистан,

Киргизия,

Таджикистан,

Южная Африка.

Как уточнили аналитики, "разворот на Восток" очевиден, так как со следующего года "торговаться" на Мосбирже намерены:

ОАЭ,

Азербайджан,

Египет.

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