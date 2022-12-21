Индия и Россия уходят от доллара в торгово-экономических отношениях

Россия и Индия переходят на расчёт в торгово-экономических отношениях на национальную валюту, тогда как доллар и евро остаются "на задворках" рынка, сообщил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Как подчеркнул дипломат, однако для окончательного отказа от доллара и евро странам необходимо сбалансировать торговый оборот.

"Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты, — пояснил Кабулов РИА Новости. — Индия пока у нас покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз… Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс".

По словам дипломата, несмотря на дисбаланс, странам необходимо со временем "принципиально" отказаться от расчёта в долларах и евро.

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