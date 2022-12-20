Ананских о "потолке" цены на газ РФ: страны ЕС затягивают на себе петлю экономического кризиса

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских в комментарии Pravda. Ru заявил, что страны Европейского союза, которые поддержали установление "потолка" цены на газ, сами подписали себе "приговор".

"Мне кажется, они ещё сильнее затягивают на себе петлю своего экономического кризиса, потому что, понятно, цены на газ поползут ещё выше, с учетом ограничения. Любые ограничения всё равно повышают цену. И, опять же, без российского газа Европе будет не обойтись, они будут покупать тот же европейский газ, только через вторые, третьи руки, то есть, дороже, через посредников", — пояснил он.

По словам парламентария, подобное положение дел с "потолком" цен на газ из РФ выгодно лишь Вашингтону.

"В этой истории, безусловно, проигравшая сторона только одна — это страны Евросоюза, выигравшая страна, безусловно, — это Соединенные Штаты Америки, которые и так уже нарастили объемы СПГ и дальше пытаются наращивать, но, к сожалению, у них сейчас даже мощностей нет", — пояснил он.

Ананских подчеркнул, что Россия не будет продавать газ тем странам, которые принимают "потолочные цены".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что введение Евросоюзом потолка цен на российский газ вызовет деградацию мировых рынков энергетических ресурсов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.