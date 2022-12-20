Москва предоставит Минску кредитную поддержку в реструктуризации долга перед финансовыми учреждениями РФ, следует из заявления белорусского премьера Романа Головченко.
По его словам, этот вопрос обсуждался на недавних переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что странам ещё предстоит согласовать некоторые экономические нюансы.
"РФ оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми институтами", — цитирует Головченко государственное издание "СБ.Беларусь сегодня".
Кроме того, политик добавил, что данная тема "нашла полное понимание" среди коллег из России. Как пояснил премьер-министр Белоруссии, поддержка со стороны Москвы положительно повлияет на состояние экономической системы государства.
Ранее Лукашенко заявил, что руководители западных стран проявляют беспокойство из-за его постоянных встреч с Путиным. Он подчеркнул: РФ и Белоруссия поддерживают диалог на уровне президентов, правительств, регионов и даже глав предприятий.
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